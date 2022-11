Gender pay gap | le imprese virtuose verranno premiate | l’importanza di iscriversi al registro regionale

Leggi su fmag

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Lein materia retributiva di genere, che cioè contrastano il fenomeno delpay gap (e delgap in generale) possonoalper ottenere, in futuro, punti di vantaggio su bandi e avvisi pubblici. E’ quanto accade in Campania, con l’Avviso Pubblico appena approvato che si rifà alla Legge26 ottobre 2021, n. 17, “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne”, la quale disciplina un insieme di strumenti finalizzati a promuovere la parità di genere quale presupposto di un sistema di equa cittadinanza e convivenza e per lo sviluppo ...