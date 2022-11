Fuorilegge la pizza napoletana se non è fatta secondo regolamento

Leggi su agi

(Di mercoledì 30 novembre 2022) AGI - Via dai menù lase non rispetta le regole previste dal disciplinare di produzione che riguarda ingredienti, metodi di preparazione e cottura. È quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale deldi esecuzione (Ue) 2022/2313, che ha approvato la richiesta dell'Italia alla Ue di garantire la protezione con riserva del nome per la "" Stg. Il nome- sottolinea la Coldiretti - potrà essere utilizzato sulle confezioni o nei menù di ristoranti e pizzerie in Italia e nell'Unione Europea solo se saranno garantite alcune caratteristiche relative alla preparazione, come le ore minime di lievitazione, la stesura a mano della pasta, le modalità di farcitura, la cottura ...