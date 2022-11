From UK – Non solo Chelsea anche il Tottenham vuole Dumfries | la richiesta dell’Inter

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Sfida inglese per DenzelSi fanno sentire sempre più forti le sirene inglesi per Denzel. Secondo quanto riportato dal portale britannico 90min, infatti, oltre alper il giocatore olandesesi starebbe facendo sottoildi Antonio Conte. L’interesse degli Spurs per il giocatore oranje, sarebbe dovuta alla possibile cessione a gennaio di uno tra Emerson Royal e Matt Doherty. L’Inter vorrebbe cedere il calciatore già a gennaio e tenerlo in prestito fino a fine stagione, mentre Paratici e Conte vorrebbero averlo subito a disposizione. L'articolo proviene da intermagazine.

Quattroruote

... poi, l Uomo Ragno è diventato anche parte della sua vita lavorativa, e questoha fatto che ...di Kevin Carboni Instagram content This content can also be viewed on the site it originates. ...52" di Bizarrap e Quevedo "Enemy (with JID)" "the series Arcane League of Legends degli ...di Rhove "LA CODA DEL DIAVOLO" (con Elodie) di Rkomi e Elodie "BABY GODDAMN" di Tananai "Finchèmi ... Alfa Romeo - "Giulia e Stelvio ibride plug-in Non convengono" Ancora una volta un ciclista vittima della strada. Oggi il suo nome è famoso: Davide Rebellin, sulle strade con i professionisti fino a poco tempo fa. Aveva 51 anni. Quanto accaduto riporta alla mente ...Con una collaborazione a tre in Tod's x 8 Moncler Palm Angels, il re dell’hype californiano unisce la sua gente ...