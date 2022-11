Francobolli rari | se hai questo sei diventato milionario | vale 8 000 000 €

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tra i piùce n’è uno che ha un valore davvero prezioso che di certo non immagineresti mai, ben 8.000.000 €, di quale si tratta Il primo francobollo al mondo, chiamato anche ‘Penny Black’ risale al 6 maggio 1840. All’inizio veniva stampato in righe di dodici esemplari e ognuno di loro aveva il valore di uno scellino (cioè un centesimo).(Download da Adobe Stock)Col tempo le cose sono notevolmente cambiate, il più prezioso francobolloaddirittura 8.000.000 €. In passato il francobollo che raffigurava Benjamin Franklin, uno dei Padri fondatori degli Stati Uniti, politico e scienziato americano,va cinque centesimi. Oggi invece il suo valore rispetto ad altri è più basso, ha un costo basso anche quello di Penny Blac. Nessuno dei due sono quindi ...