Francia si prepara a possibili stop di energia per l’inverno

(Di mercoledì 30 novembre 2022) (Adnkronos) – Il governo francese ha iniziato arsi concretamente ainterruzioni delle forniture dielettrica in diverse parti del Paese nelche sta per iniziare. Secondo quanto reso noto, la premier Elisabeth Borne darà istruzioni ai funzionari regionali dirsi a un’interruzione controllata della fornitura per un massimo di due ore. Sesarà freddo, lasidunque all’eventualità che l’elettricità non sia sufficiente a soddisfare la domanda in particolari momenti. Il governo ha fatto sapere che la popolazione sarà informata in ogni dettaglio il giorno prima dell’interruzione dell’elettrica attraverso un’applicazione speciale, chiamata ÉcoWatt, che fornisce ...

RaiNews

Se l'inverno sarà freddo, lasidunque all'eventualità che l'elettricità non sia sufficiente a soddisfare la domanda in particolari momenti. Il governo ha fatto sapere che la ...Lasiall'eventualità di interruzioni localizzate dell'erogazione di energia elettrica durante l'inverno. Mercoledì la prima ministra Élisabeth Borne ha dato mandato ai funzionari ... Centrali nucleari in manutenzione: la Francia si prepara a blackout programmati Segui live la partita di Mondiali Francia-Polonia su skysport.it. Le probabili formazioni, tutte le news per arrivare preparato al meglio al match e tutti gli aggiornamenti in diretta live dell’incont ...L'Ue prepara la sua rivoluzione del packaging: più riuso, più vuoti a rendere e riciclo. In tempo di cene take away e acquisti su Amazon, l'Europa scommette tutto sulla nuova era dell'economia circola ...