Frana a Ischia | ultime news Al via inchiesta su allarmi ignorati a Casamicciola DIRETTA

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Si continua a scavare nel fango alla ricerca dei 4 dispersi. Il bilancio provvisorio è di 8 morti e 5 feriti. Oltre 200 gli sfollati. Nessun indagato nell'sugliinascoltati. Un decretocon aiuti alle aree colpite dalladovrebbe essere varato domani dal Cdm. Allerta arancione per il maltempo oggi in Calabria e Sicilia; gialla in Basilicata e Puglia