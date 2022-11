Frana a Ischia | ultime news Al via inchiesta su allarmi ignorati a Casamicciola DIRETTA

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Si continua a scavare nel fango alla ricerca dei 4 dispersi. Il bilancio provvisorio è di 8 morti e 5 feriti. Oltre 200 gli sfollati. Nessun indagato nell'sugliinascoltati. Un decretocon aiuti alle aree colpite dalladovrebbe essere varato domani dal Cdm. Allerta arancione per il maltempo oggi in Calabria e Sicilia, gialla in Basilicata e Puglia

A partire da quanto successo a, dove a causa di unasono morte 8 persone, con la Procura che ha aperto un'indagine su abusivismo e abolizioni mancate. Con la tragedia che è ancora calda,..."Essere umani " Lo spettro di Mumbai sul nostro futuro" leggi anche Clima,. Sima: "130 eventi estremi solo nel 2022" La docu - serie "Essere umani " Lo spettro di Mumbai sul nostro ...Il ministro torna sulla sicurezza dei territori dopo la strage della frana di Ischia. Il ministro Musumeci torna sulla strage di Ischia e sulle possibili proposte per mettere in sicurezza il territori ...Il tempo potrebbe peggiorare nel week end. Non è un a buona notizia per Ischia e allora il prefetto di Napoli Claudio Palomba mette le mani avanti: gli abitanti delle zone a… Leggi ...