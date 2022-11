Flamengo | offerta al Marsiglia per Gerson

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ilinsiste per: stando a Le10Sport, i rubronegro hanno messo sul piatto 12 milioni di euro per l'ex Roma, 8 in meno di quelli...

TUTTO mercato WEB

L'scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato Accedi L'scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato AccediIntanto c'è una suggestione dal Brasile con 'Veja' che sottolinea come ilabbia ... I negoziati non sono ancora iniziati ma la società rossonera intende presentare un'anche se molto ... Stallo su Gerson, pres. Flamengo: "Grande distanza tra la richiesta dell'OM e la nostra offerta" Tra le pretendenti per Ronaldo spunta anche il nome del Flamengo. Il club brasiliano è tra le squadre interessate al fenomeno portoghese, secondo quanto ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...