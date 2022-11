Fiumicino Droga a forma di caramelle nascosta in frigo | giovane arrestato dalla polizia

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 30 novembre 2022)– Lagiudiziaria delladi Frontiera aerea dihaunromano perché gravemente indiziato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Colto in flagranza di reato per aver ricevuto in consegna 1 litro di GBL, la cosidetta “dello stupro”, gli investigatori, all’atto della perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto, in un freezer adibito a dispensa, un’ingente quantità dichimica occultata, tutta meticolosamente catalogata e suddivisa in dosi, pronta per essere immessa sul mercato. L’uomo, infatti, deteneva sostanze stupefacenti di tipo sintetico, quali polveri di mdma, mefedrone, essenze narcotiche di varia natura e soprattutto, oppioidi quali il fentanyl, una ...