Fiorentina | Cabral | “Italiano grande allenatore | abbiamo squadra per l’Europa”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Nel corso di un'intervista a Tgr Rai-Toscana, l'attaccante dellaArthurha parlato della sua esperienza in maglia viola e delle aspettative per la seconda parte della stagione. "Vorrei provare a riportare lain Europa,unae qui a Firenze mi trovo davvero bene – ha spiegato il centravanti – I tifosi sono più simili a quelli brasiliani, sento il loro supporto e io sento di vestire una maglia molto pesante." Parole al miele anche per l'Vincenzo: "E' untecnico, da quando sono arrivato mi ha aiutato molto. Giocare insieme a Jovic? Mi piacerebbe molto, non siamo ancora scesi in campo insieme dal primo minuto ma ci troviamo molto bene."

