Filonazismo e pedopornografia su Telegram | tre misure cautelari

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La Polizia di Stato, coordinata dalla Dda di Genova, ha deciso di eseguire una serie di, due in carcere e una ai domiciliari, nei confronti di tre giovani. L’accusa è quella di far parte di un gruppotra i cui obiettivi c’era quello legato all'incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi nonché di apologia di gravi crimini anche di tipo terroristico. E, inoltre, anche quello di diffondere materiale pedopornografico.

