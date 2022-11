Filonazismo e pedopornografia | arrestati tre ragazzi Scambiate immagini di mutilazioni | stragi e violenze

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Antisemitismo, apologia del nazismo, esaltazione di, scambio di materiale pedopornografico osulle donne e tanto altro orrore. Sono le contestazioni a trein un operazione della polizia di Stato. Non avevano soltanto simpatia per Adolf Hitler, ma avevano addirittura inaugurato una “campagna di addestramento” al tiro con armi ad aria compressa utilizzando come bersaglio effigi di cariche dello Stato in zone abbandonate di Genova “nell’ottica di un progettosta di enormi dimensioni alle Istituzioni” come scrive il giudice per le indagini preliminari di Genova che ha emesso l’ordinanza. Gli investigatori hanno accertato un enorme scambio di materiale suprematista di tipo xenofobo, misogino, omofobo, antisemita e filonazista, condivisione di materiale ...