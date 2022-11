Filonazismo e pedopornografia a Genova | le immagini dell’orrore scoperte su Telegram Tre arresti a Genova e perquisizioni nei confronti di alcuni minorenni

Il filmato del blitz di polizia ed antiterrorismo: 3 arresti a Genova: "Suprematismo," su Telegram, i giovani progettavano "attacchi alle Istituzioni". Sono indagati per incitamento a discriminazione e violenza per motivi razziali, etnici e religiosi. ...Suprematismo,su Telegram. C'è anche un giovane residente in provincia di Salerno tra gli arrestati, questa mattina, dalla Polizia di Stato nell'ambito dell'operazione 'Blocco Est ...Incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi, apologia di gravi crimini di tipo terroristico (come omicidi e .... Gli arrestati sono due genovesi di 21 anni e un coetaneo cuneese residente in provincia di Salerno. La Polizia di Stato, coordinata dalla Dda di Genova, ha eseguito tre misure cautelari (due in carc ...