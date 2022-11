Ferrovie | Rfi lancia gara da 121 mln per nuovo collegamento aeroporto Orio al Serio

Ferrovie.info

Milano, 30 nov. " Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) ha pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la gara per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario stazione di ...... dati e materiali, ha annunciato l'aggiudicazione provvisoria , tramite la controllata Tesmec Rail, di due lotti di gara da parte di- Rete Ferroviaria Italiana (società del Gruppodello ... RFI lancia gara per nuovo collegamento aeroporto Orio al Serio Milano, 30 nov. (Adnkronos) - Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) ha pubblicato in Gazzetta ufficiale dell Unione europea la gara per la realizzazione del nuovo collegamento ...Dopo l'annuncio di Rfi in merito all'aggiudicazione dell'appalto per la costruzione del passante e del tunnel AV fiorentino, reagiscono i movimenti contrari alla grande opera ...