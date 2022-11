Ferrari | tanti nomi e suggestioni per il dopo Binotto

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Dimissionario, che fare, ora, in? Un'incertezza sul futuro che è del tutto indifferente ai mercati, dove le notizie sull'uscita del team principal non hanno inciso sull'andamento del ...

L'effettività delle dimissioni di Binotto si avrà dal 1 gennaio e laha comunicato la ... Hai letto tutti gli articoli gratis del mese, non smettere di leggere e attiva l'offerta ,...La Süddeutsche Zeitung si diverte moltissimo ad infierire sugli errori della. Per capirci il pezzo si conclude così: 'Dopocapi squadra interni, la Scuderia farebbe bene a prendere un ...Addio all’autonomia del team sancita dal Drake nel 1969. Vasseur a bagnomaria, si cerca altrove. Seidl, Horner e altri hanno detto no ...Mercedes AMG F1 ha dedicato una via del campus tecnologico di Brackley a Niki Lauda, ex presidente non esecutivo del team scomparso il 20 maggio del 2019.