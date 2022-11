QUOTIDIANO NAZIONALE

Il ministero dell'Interno ha ribaltato una circolare del 2019. A quanto ammonta la sanzione. Non scattano invece confisca e ...... esclusione dai tornei o revoca di titoli nel caso in cui il dopingprovato abbia ... E' il caso della Juventus Impossibile rispondere senza essere arrivati a un puntocondiviso ... Fermo amministrativo auto e moto 2022: scatta la multa. Ecco quanto si rischia Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...Torino, la polizia ritira 2 carte di circolazione e una sanziona una persona per guida con Carta di Qualificazione del Conducente scaduta ...