Fabio Volo si racconta su Vanity Fair | parlando per la prima volta della separazione

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolosi è aperto per la prima volta sulla sua separazione, raccontandone i dettagli e i risvolti in occasione della lunga intervista rilasciata all'edizione italiana di Vanity Fair. Il famoso ..."Tutti i sogni ancora in" è il primo disco, dopo quello del 1997, che contiene brani inediti ... Gianni Togni e Franco Fasano, e dagli autori: Giuliano Baldassi, Gerardo Di Lella,Ilacqua ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...«Non ho mai tradito Johanna. Le sono sempre stato fedele». Fabio Volo, da sempre piuttosto riservato quando si tratta di parlare del proprio privato, ha confessato di essersi separato dalla moglie e ...