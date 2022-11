Fabio Volo parla per la prima volta della separazione e confessa il motivo per cui ha lasciato la moglie Johanna

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 30 novembre 2022), per ladallae racconta come mai la coppia non ha retto il passare del tempo. È una sessione di confessioni molto profonde quelle a cui si dedica lo scrittore, attore e conduttore radiofonico.è diventato famoso (anche) come scapolo impenitente: a lungo ha avuto relazioni passeggere e, per sua stessa ammissione, ha evitato legami stabili. Tutto è cambiato quando ha incontratoMaggy, madre dei suoi figli. Un incontro raccontato a Vanity Fair: il primo approccio a New York, dove lei stava facendo un corso di Yoga e lui era in città per girare Un giorno in più. Il matrimonio tra...