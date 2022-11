Fabio Mechini | “Bene i lavori al PalaEstra | ora si pensi anche all’impianto di riscaldamento”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Sono in corso alper l’installazione di fari a led e per lo smontaggio del grande tabellone centrale. Ne parla il vicepresidente della Emma Villas Aubay Siena,: “Finalmente isono iniziati, erano previsti già da alcuni mesi – le sue dichiarazioni. – Per la prossima partita in casa contro Monza avremo tutta l’illuminazione con i led e sarà un primo step migliorativo per il palazzetto. È partito anche il lavoro di smontaggio del tabellone centrale. Tutto questo ci dà qualcosa in più. L’illuminazione, ad esempio, è ora nuova, moderna, adeguata e si avrà pure un risparmio energetico. Sono interventi importanti e al contempo sappiamoche il lavoro più importante da effettuare sarebbe quello relativodi ...

