Evenepoel | annuncio sui social | ' Sarò al Giro 2023 | non vedo l' ora'

ROMA - "Farò il Giro 2023 e non vedo l'ora". A parlare attraverso un video diffuso sui social è il belga Remco, campione del mondo in carica che in questa stagione ha conquistato 15 vittorie (tra cui Liegi - Bastogne - Liegi, la Clasica San Sebastian e la Vuelta) e sarà dunque al via della prossima ...l'illusorio, ma stavolta forse ci siamo veramente. Lei che ne pensa Non c'è alcun dubbio ...è stato il grande protagonista del 2022: il talento belga a suo parere è la versione ...Il Campione del Mondo di ciclismo ha parlato della sua partecipazione al Giro in un video girato durante una ricognizione ...Con un video-annuncio sui suoi profili social, il campione del mondo Remco Evenepoel ha annunciato la sua presenza al Giro d'Italia 2023. «In questo momento sono Italia e sto facendo ...