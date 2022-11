Episodio 10 - Messi e i coccodrilli - Mondialeo | i mondiali raccontati da Leo Turrini

(Di mercoledì 30 novembre 2022) In questo podcast Leoracconta tutti i segreti di un altro Mondiale senza Azzurri, facendo il pronostico di ogni partita come il polpo ...

Sport Fanpage

In questo podcast Leo Turrini racconta tutti i segreti di un altro Mondiale senza Azzurri, facendo il pronostico di ogni partita come il polpo ...... all'indomani della descrizione fatta dal Corriere dell'in cui un suo collega è stato ... Sono impegnati in tanti servizi ma che potrebbero esserein presenza anche qui. Sono armati da ... Canelo Alvarez vomita ancora odio su Messi: Figlio di pu**ana. Ma è caduto in un tranello