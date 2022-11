Emma Dante ai critici | “Vi proibisco di chiamare mimi gli attori delle mie regie d’opera”

la Repubblica

Ma questa volta ho incontrato difficoltà a esprimere il mio dissenso da talune scelte di. Perché le ragioni del mio dissenso sono opposte a quelle che pregiudizialmente, da parte ...Thompson brilla in una commedia sulla sex positivity dai ritmi serrati e dall'animo tenero e ... Novità aldall'1 dicembre con Orlando di Daniele Vicari, protagonisti Michele Placido e ... Emma Dante polemica con i critici: "Basta chiamare 'mimi' gli attori nelle mie regie d'opera" L'ex concorrente del Gf Ambra Lombardo critica Emma: "Dovrebbe evitare dichiarazioni tanto generaliste". Emma Marrone è finita nel mirino di un'ex discussa concorrente del Grande Fratello. Stiamo parl ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...