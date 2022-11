Elezioni Regionali | nel Lazio si vota domenica 12 febbraio 2023

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Roma – Il Presidente Vicario della Regione, Daniele Leodori ha annunciato con una nota indirizzata al Presidente del Consiglio Regionale Marco Vincenzi, la volontà di fissare per12la data per ledel. La scelta di individuare un unico giorno per lezioni è in linea con la normativa nazionale vigente. Di seguito il testo della missiva: “A seguito dello scioglimento del Consiglio regionale dichiarato con Tuo decreto del 12 novembre 2022, n. 33, Ti informo che è mio intendimento provvedere, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2, alla convocazione dei comizi per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale per il giorno di ...

... Daniele Leodori ha annunciato con una nota indirizzata al presidente del Consiglio regionale, Marco Vincenzi, la volontà di fissare per domenica 12 febbraio 2023 la data per le...Tra Pd e Movimento 5 stelle in Lombardia c'è stato un primo contatto in vista delle prossime. A rivelarlo, a pochi giorni dalla conferenza stampa di Giuseppe Conte e dei suoi che ha lasciato aperta la porta, è stato il coordinatore lombardo M5s Dario Violi : 'Ho ricevuto ...L e elezioni regionali del Lazio si svolgeranno solamente domenica 12 febbraio 2023. Secondo quanto apprende l’agenzia Dire tra domani e dopodomani il presidente vicario della Regione, Daniele Leodori ...Le due candidature per la segreteria dei dem non esprimono in alcun modo due diverse linee politiche | Editoriale di Ernesto Galli della Loggia per il Corriere ...