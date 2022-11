Eleonora Boi | la cena si fa piccante | il décolleté è vertiginoso

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La bellissima giornalista sarda,Boi, acol marito Danilo Gallinari con una maglia è troppo scollata: resterete senza fiato. Direttamente da uno dei locali di Salt Bae, lo pseudonimo del noto cuoco turco che ha aperto una catena di steak house,Boi è apparsa nuovamente meravigliosa. La trentaseienne ha infiammato di nuovo i social con una fotografia da infarto. Nata a Cagliari, la Boi ha incominciato il suo percorso svolgendo uno stage presso l’ufficio stampa del suo comune, per poi trasferirsi a Milano. È in Lombardia che arriva il cosiddetto “trampolino di lancio” per la sua carriera. La chiamata da parte di Sportitalia è infatti irrifiutabile per lei, che all’epoca ha poco più di vent’anni e che nel giro di qualche mese diventa uno dei volti più apprezzati dell’ente sportivo, tra i più seguiti in ...