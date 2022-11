Elena Carletti | sindaca di Novellara | “Faremo noi il funerale a Saman Abbas Il suo messaggio di libertà va diffuso”

La Stampa

Lo annuncia in una diretta Facebook il sindaco. Da quando il 19 novembre sono stati ritrovati sottoterra i presunti resti della giovane, commenta, "la nostra comunità è stata ...Lo annuncia in una diretta Facebook il sindaco. Da quando il 19 novembre sono stati ritrovati sottoterra i presunti resti della giovane, commenta, "la nostra comunità è stata ... Elena Carletti, sindaca di Novellara: “Faremo noi il funerale a Saman Abbas. Il suo messaggio di libertà va d… Riesumato il cadavere della ragazza pachistana scomparsa 19 mesi fa. I rimpianti di Novellara, crocevia di culture: "Non abbiamo potuto aiutarla" ...NOVELLARA (Reggio Emilia) – “Io credo che mai come ora si sia parlato in Italia del tema dei matrimoni forzati, era già accaduto in passato ma mai era diventato un tema di dibattito così acceso, così ...