Edoardo Donnamaria usa la parola “amore” con Micol (VIDEO)

Nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip trae Antonella Fiordelisi . Il motivo La scelta della bella concorrente della settima edizione di indossare una camicia di Antonino Spinalbese che ha provocato la dura reazione del ...Stando alle indiscrezioni, pare che alcuni autori, dimenticando di avere il microfono aperto, abbiano preso in giro. Il Vippone ha ascoltato tutto e non le ha mandate a dire. ...Questo non sembra per i “Donnalisi“, coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo oggi ha perso la pazienza con la vippona. Ha talmente perso le staffe da aver cominciato ...Edoardo Donnamaria si sfoga con due vipponi dopo il battibecco con Daniele Dal Moro: ecco cosa è emerso nelle ultime ore ...