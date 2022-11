Economia Usa cresce nel terzo trimestre | pil sale del 2 | 9%

Benzinga Italia

Si rafforza più delle attese l'americana nel 3° trimestre 2022 , con il dato del PIL che nelle seconda lettura è stato comunicato al +2,9% su base trimestrale. Il dato, diffuso oggi dal Dipartimento del Commercio americano,...Aumentano le scorte di magazzino negli Stati Uniti . Nel mese di ottobre 2022 , secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrato una crescita dello 0,8% a 925,8 miliardi di ... Bank of America: l'economia USA sta per crollare (Teleborsa) - Si rafforza più delle attese l'economia americana nel 3° trimestre 2022, con il dato del PIL che nelle seconda lettura è stato comunicato al +2,9% su base trimestrale. Il ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 30 nov - Il Prodotto interno lordo statunitense e' aumentato al tasso annualizzato del 2,9% nel terzo trimestre del 2022 rispetto ai tre mesi precedenti. E' ...