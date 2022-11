“Ecco perché mia figlia ha tratti asiatici” | Michelle Hunziker lo confessa così | arriva il retroscena su Aurora

(Di mercoledì 30 novembre 2022)ha svelato ildeisul volto di suaRamazzotti: molti fan hanno infatti mostrato spesso la loro curiosità a riguardo. La bella soubrette italo-svizzera ha raggiunto la popolarità in Italia in qualità di modella e, dopo i suoi primi esordi, si è legata sentimentalmente al cantante Eros Ramazzotti. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Agenda Digitale

... alcune canzoni sono cambiate parecchie volte, sono maturate; in studio ci mettiamo tantoci ...qui lo abbiamo reso più evidente. A proposito di fake news: la scorsa estate è uscita quella ...il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana : Puntata in onda Lunedì 5 dicembre ... viene a sapere che più abitanti di Robledillo hanno cominciato a frequentare un altro barnon ... Scuola, ecco perché le macchine non possono (ancora) sostituire i docenti