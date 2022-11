È un antipasto di pesce ottimo da proporre per la vigilia di Natale o per Capodanno Il suo gusto conquisterà i vostri ospiti!

Leggi su curiosauro

(Di mercoledì 30 novembre 2022) È l’giusto da preparare durante le feste, uno di quelli che non vi farà di certo sfigurare di fronte aiospiti. È a base die molto semplice da cucinare. Piatto dal sapore delicato è unabbastanza sostanzioso, tanto che potrebbe anche essere servito come secondo, specialmente se il menu prevede diverse portate. Fonte pixabayUna ricetta versatile, che potretesia comeche come secondo piatto. A voi, quindi, la scelta di come servirlo. In ogni caso iospiti rimarranno sicuramente stupiti! Unbuono sia comeche come secondo piatto Stiamo parlando di un piatto che non viene fatto spesso, ma che èda servire in occasioni importanti come il ...