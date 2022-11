E’ morto Davide Rebellin | sotto shock il ciclismo italiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Vincenza – L’ex campione di, 51 anni, èoggi in un incidente stradale nel vicentino.era in sella alla bicicletta quando è stato urtato e travolto da un camion, nei pressi dello svincolo autostradale di Montebello Vicentino. Il camionista non si sarebbe accorto dell’incidente, proseguendo la sua corsa., veronese, aveva vinto in carriera, tra l’altro, una Amstel Gold Race, tre edizioni della Freccia Vallone, ed una tappa del Giro d’Italia. Argento ai Giochi di Pechino, la medaglia gli fu poi revocata per una positività al doping. “Rimango tremendamente scioccato nell’apprendere questa triste notizia”. Vincenzo Nibali, a lungo compagno di nazionale di, commenta cosi’ dal suo profilo twitter la notizia della morte ...

