' Ducati fa la storia pensando al futuro' - Sport - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

L'ad Domenicali al forum di Bologna sulle due ruote. Brilla la Desmosedici col numero 1 di Bagnaia, Borgo Panigale fornitore di ......segna un punto di svolta nelladella MotoGP : non abbiamo mai avuto così tanti piloti a questo straordinario livello e così vicini'. FOTOGALLERY %s Foto rimanenti di p. beltramo Pecco e... "Ducati fa la storia pensando al futuro" L'ultimo appuntamento dei Ride to FIM Awards, avvicinamento ai FIM Awards di sabato 3 dicembre a Rimini, si è tenuto al Museo Ducati parlando di futuro e sostenibilità del motociclismo ...Giuliano Mu non si ferma: al Motor Bike Expo di Verona svelerà la sua nuova moto La Diavel MU ha colpito tutti all' Eicma e Giuliano Mu vuole continuare a stupire. Il noto imprenditore e grande appass ...