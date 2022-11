Dimissioni CdA Juventus | Bonucci spiazzato | la reazione dello spogliatoio!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ledel Presidente Agnelli e del Consiglio d’Amministrazione dellahanno colto di sorpresa tutti gli addetti ai lavori. Le notizie sono rimbalzate su tutti i giornali e solo nelle ultime ore si sta cercando di fare chiarezza sull’accaduto. I dirigenti dellaabbandonano il club dopo più di un decennio e al posto di Agnelli arriva Gianluca Ferrero a ricoprire la carica di presidente. Complice la sosta per i Mondiali in Qatar, la notizia del terremoto all’interno della dirigenza ha raggiunto in ritardo i calciatori della, che hanno appreso cosa era accaduto solo grazie alla lettera dell’ormai ex presidente Andrea Agnelli.CdACdA, ladella squadra I giocatori, che ...