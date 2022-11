Diletta Leotta sfinita su Instagram dopo l'allenamento VIDEO

E' un autunno d'amore quello che sta vivendo. La conduttrice sportiva ha iniziato da qualche settimana una love story con il calciatore tedesco Loris Karius , portiere del Newcastle. Le cose tra i due sembrano farsi sempre più ...Ilary sceglie l'imprenditore Bastian mentreil portiere Loris Karius Dell'appetibilità del tedesco si sono accorte per prime due bionde signore, Ilary Blasi e, sprovviste del ...Ilary Blasi dimentica Totti con Bastian. Uno scoop di Chi, il settimanale di Alfonso Signorini in edicola dal 30 novembre, mostra la conduttrice mentre bacia e abbraccia un uomo di nome ...Diletta Leotta non ha fatto nemmeno in tempo a tornare dalla vacanza in amore che ha subito ripreso il suo "vizietto", troppi sgarri insieme a Karius