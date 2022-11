Del Genio | “Ritorno di Insigne al Napoli? Ecco la mia opinione”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Sull’eventualedi Lorenzoalil giornalista Paolo Delesprime la suaPaolo Del, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss, emittente ufficiale del club partenopeo, ha espresso la suasu una domanda giunta in redazione a Radio Goal e che sta animando le ultime ore a. “Saresti d’accordo con ildial?“: un quesito a cui l’esperto di vicende partenopee ha risposto nel corso della trasmissione Radio Goal. Queste le sue parole: “Lorenzo ha dato tanto ale ilha dato tanto a Lorenzo, tuttavia credo che i tempi per una separazione fossero maturi. E l’occasione ...

