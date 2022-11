Decreto anti rave | il governo riscrive la norma | escluse le manifestazioni

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ilha presentato l’emendamento cheil testo delpresentato a inizio novembre, escludendo lee le occupazioni studentesche dal profilo di reato: la legge punirà solo i “raduni musicali”. Il numero dell’articolo, inoltre, non sarà più il 434 bis, ma il 633 bis, che riguarda l’invasione di terreni o edifici. L’emendamento limita dunque il reato a “chiunque organizza e promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici e privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento” quando “dall’invasione deriva un concreto pericolo” per la salute o l’incolumità pubblica a causa dell’inosservanza delle norme su droga, sicurezza e igiene. Si escludono in questo modo le occupazioni studentesche o ...

Sulla deposizione dell'emendamento, il ministro della giustizia Carlo Nordio ha commentato: 'Con quest'emendamento alleggerave, il governo perfeziona la norma, rendendo più efficace il ...In ogni caso i fondi inseriti in legge di Bilancio saranno distribuiti tramite undel ... il bonus 3000 euro del governo Meloni vale per i dipendenti pubblici e per i collaboratori Bonus-...Nuovo emendamento sul decreto rave: escluse le manifestazioni, reclusione da tre a sei anni e multe da mille a diecimila euro per chi trasgredisce ...Un emendamento del Governo depositato in Senato modifica la norma anti Rave, annunciata all'indomani del raduno illegale organizzato nel Modenese durante il ...