Decise le date per la finale di America’s Cup 2024 a Barcellona

Leggi su nonsolonautica

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Selezionata l’area di regata per la Challenger Selection Series e leper ladiCup: la scelta è stata concordata con il Capitán Marítimo die si tratta dell’area a sud della città, che offre un ottimo punto di osservazione per gli spettatori. Concordata, inoltre, una zona di esclusione permanente per tutta la durata dell’evento, per garantire la sicurezza dei concorrenti. Per i tifosi sarà possibile, a seconda delle condizioni, ammirare le regate a poche centinaia di metri dalla spiaggia, alle volte con gallerie e zone pianificate. Programma edella 37maCup Confermata anche la data della Women’sCup, che occuperà la prima serata subito dopo Gara 5, per la precisione il 5 ottobre ...