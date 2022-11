Decarbonizzazione del trasporto aereo Il ruolo essenziale dell’industria

Leggi su formiche

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Le attese – o le illusioni – forse non erano granché, ma sin dall’avvio della Cop27 non si è riscontrato il passo avanti necessario alladel settore dell’aviazione civile. Nella tavola rotonda dedicata a questo tema tra Capi di Stato e di governo, l’International Civil Aviation Organization (ICAO) non ha potuto far molto più che sostenere l’obiettivo di raggiungere il Net Zero per ilal 2050 e, purtroppo, non sono state assunte decisioni vincolanti per i singoli Paesi. Un passo avanti si sta invece facendo a livello europeo, dove il pacchetto FitFor55 – in via di definizione finale a Bruxelles – prevede invece l’introduzione di obblighi specifici per il settore, in particolare con il regolamento ReFuelEU Aviation, la Renewable Energy Directive III ed il Regolamento ETS. In ogni caso, gli attuali ...