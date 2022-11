Davide Rebellin | morto il campione di ciclismo travolto da un camion mentre si allenava in bici Aveva 51 anni Sono 103 i ciclisti uccisi

Il leggendario corridore italiano, che si era appena ritirato appena un mese fa, è stato investito in mezzo alla strada. Il leggendario ...A forza di definirsi Highlander deve averci creduto davvero di essere immortale. Invece ancheera come noi, anche se nessuno di quelli che l'hanno conosciuto avrebbe potuto giurarci. Quando, dieci anni fa, finì dentro un documentario, "L'ultimo chilometro" si chiamava,...La tragica notizia dell’improvvisa scomparsa di Davide Rebellin, investito mortalmente da un camion ha scosso il mondo del ciclismo ...Il primo di sempre a vincere Amstel Gold Race, Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi, tutto in una settimana. Non poteva fare a meno del ciclismo: la sua vita. Ed in bici è morto: aveva smesso uffici ...