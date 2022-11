Davide Rebellin è morto | travolto e ucciso da un camion pirata a Vicenza

è morto. L'ex campione di ciclismo è stato investito ed ucciso da un camion a Montebello Vicentino, come riferito da Il Giornale di Vicenza. L'incidente, avvenuto a circa un mese dal ...L'ex ciclista vicentino, 51 anni, si stava allenando lungo la Regionale 11 a Montebello Vicentino. Si cerca l'autista del mezzo ...Shock nell'universo dello sport: Davide Rebellin, ex campione veneto di ciclismo, è morto stamattina in un incidente stradale ...(ANSA) - VICENZA, 30 NOV - L'ex campione di ciclismo Davide Rebellin, 51 anni, è morto oggi in un incidente stradale nel Vicentino. Rebellin era in sella alla bicicletta quando ...