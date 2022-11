Data Breach e attacchi hacker | il progetto SMI Lab parte dalla cybersecurity | 2022 anno peggiore

Leggi su fmag

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Nei giorni scorsi SMI Technologies and Consulting ha inaugurato il primo SMI Lab, una nuova tipologia di evento che vede il coinvolgimento diretto di CIO, CTO e IT manager di aziende private e pubbliche che avra disposizione per una mezza giornata il meglio dei consulenti SMI e dei brand partner tecnologici dell’azienda per testare nuove tecnologie in una serie di occasioni di confronto durante le quali verraffrontate problematiche reali dei clienti presenti, in una ottica consulenziale che si sposa perfettamente la mission di Service Integrator con cui SMI si presenta al mercato. “Se andiamo a cercare la radice della parola consulenza, scopriamo che deriva da “cum-sedère” cioè stare seduti insieme. Ebbene, l’essenza della consulenza è tutta qui: mi siedo con il mio cliente, lo ascolto, gli faccio domande, capisco chi è, cosa necessita e ...