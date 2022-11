(Di mercoledì 30 novembre 2022) (Adnkronos) - Innovazione, ricerca e rispetto per l'ambiente, da sempre nel DNA dell'azienda che produce pelle a basso impatto, in una collezione pensata per arredi che coniugano estetica, funzionalità e durata e annullano il confine tra interno ed esterno Milano, 30 novembre 2022 - La storia di https://plusinnovation.it/ è quella delle eccellenze tutte italiane, la sua visione è espressa in “Sustainable Leather”, più che uno statement una vera e propria vocazione: affrontare in maniera consapevole e trasparente il tema della sostenibilità sociale, ambientale ed economica con l'ambizione di lasciare alle generazioni che verranno unmigliore. È da una costante attenzione alla qualità, accompagnata da un continuo impegno nella ricerca e nello sviluppo di materiali innovativi che nasce, la ...

La Sicilia

Un pressing in questo senso è già stato avviato da Rudiger su Carvajal e da Raum suOlmo, ... già qualificata come, contro il Paraguay. Vinsero invece i sudamericani 3 - 1 vanificando la ...di tutto l'acquisto a zero di Andrea Pirlo , epurato da Allegri al Milan e diventato perno, ... da uno sconosciuto Vidal a Khedira e zero, passando per l'era Dybala , Mandzukic ,Alex, Alex ... DANI, la prima conceria al mondo ad aver scelto di puntare verso un futuro sostenibile, presenta OUTDOOR COLLECTION Dani Pedrosa sta facendo un lavoro di altissima qualità ed ... Il cerchio a cui si riferisce Pierer è proprio riferito a Bradl che ha iniziato a muovere i primi passi della sua carriera nel mondiale ...Ci siamo! Stiamo ufficialmente entrando in atmosfera natalizia e dopo aver visto le novità streaming in arrivo su Netflix, ora è il momento di leggere cosa ci attende da uno dei principali competitor, ...