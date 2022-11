Dal Mef ok al decreto da 253 milioni per il cinema | Borgonzoni | “Aiutare le sale per tenerle in piedi”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Il Mef ci ha detto che va bene, ila favore del settore libererà 253, è una buona notizia, lo aspettavamo. Il mondo imprenditoriale ha bisogno di risposte in tempi brevi. Dobbiamo dare gambe alleperché rimangano in”. Lo ha detto Lucia, sottosegretaria di Stato al Ministero della Cultura aprendo il panel “Il Theatrical cuore della redditività economica dell’audiovisivo: siamo ancora in tempo?” alla 45° edizione delle Giornate Professionali didi Sorrento-New Challenges, together. I fondi sono così divisi: 25per l’investimento nelle, 113costi di funzionamento, 54alla distribuzione ...

Sono previste manifestazioni in molte città con le concentrazioni principali a Roma davanti al, ... i sostegni messi in campoprecedente governo si sono rivelati assolutamente insufficienti, ......su dati- Siope (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici). Dietro a questa media ci sono differenze importanti. Se nei Comuni fino a 5mila abitanti, prima del boom innescato...'Giù le armi, su i salari!": questo lo slogan dello sciopero generale proclamato dalla galassia dei sindacati di base contro la manovra economica del governo e per la pace, per stipendi, diritti, pens ...Il testo della manovra che arriva in Parlamento è formato da 174 articoli. L'impianto è sostanzialmente quello predisposto dal Mef, con interventi per 35 miliardi di euro (tre quarti impegnati negli ...