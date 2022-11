Dai mercatini agli abeti | Milano è pronta ad accogliere dicembre | il mese del Natale

. È il mercatino di Natale intorno al Duomo a dare il via domani alle iniziative per le festività. Le casette in legno che donano sapore e atmosfera ospiteranno 78 espositori e saranno ...... ma anche leccorniesapori natalizi, calde cioccolate e vin brulè. Tra stand di decorazioni, interessanti idee regalo e dolcetti delle feste, vi portiamo a scoprire idi Natale di Roma ...Toc toc, dicembre bussa. Da domani si entra nell’ultimo mese dell’anno, quello del Natale. E Milano apre idealmente le finestrelle del suo calendario dell’Avvento. Ogni ...Dal 9 all'11 dicembre con 200 espositori selezionati e di qualità, torna il Mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore (VB), appuntamento fisso per i numerosi appassionati che da anni li scelgono, ta ...