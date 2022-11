Da Gomel a Minsk Il filone di morti sospette passa anche per la Bielorussia

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La morte improvvisa del ministro degli Esteri bielorusso, Vladimir Makei, ha gettato ancora ombre sulla diplomazia che corre parallela alla guerra in Ucraina. Un corridoio segnato da uccisioni,eccellenti, incidenti che appaiono più esecuzioni che episodi casuali, e da accuse di responsabilità utilizzate per colpire o screditare il nemico. E dove larischia di diventare InsideOver.

Il Post

Il suo nome è anche associato alla storia degli accordi di. Ha preso parte ai nostri ultimi negoziati con l' Ucraina , prima al confine dell'oblast di, poi vicino Brest . Non ...1 - 3 (Finale) FC1 - 1 (Finale) Isloch - Zhodino 3 - 0 (Finale) Neman - Vitebsk 1 - 1 (Finale) Slavia Mozyr - Dnepr Mogilev 5 - 0 (Finale) Soligorsk - Belshina 4 - 1 (Finale) ... La leader dell’opposizione bielorussa Maria Kolesnikova, incarcerata lo scorso anno, è stata ricoverata in ospedale La leader dell’opposizione bielorussa Maria Kolesnikova, condannata lo scorso anno a 11 anni di carcere, è stata ricoverata in ospedale nel reparto di ...