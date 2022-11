Croazia | Dalic | «Liti nel Belgio? Non abbassiamo di certo la guardia»

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Le parole disuigi in casa, prossimi avversari della: «Non ci faremo ingannare, sono una ottima squadra» Zlatko, commissario tecnico della, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il, decisiva per il passaggio del turno a Qatar 2022. Di seguito le sue parole sui presuntigi nello spogliatoio belga. «Le? Non ci lasceremo ingannare da queste voci. Loro sono una grande squadra, con ottimi calciatori». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le parole disui litigi in casa Belgio, prossimi avversari della: "Non ci faremo ingannare, sono una ottima squadra" Zlatko, commissario tecnico della, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Belgio, decisiva per il passaggio del turno a Qatar 2022. Di seguito le sue parole sui presunti ...Commenta per primo Il centrocampista dellaMateo Kovacic ha parlato in conferenza stampa al fianco del ct: 'Il Belgio è una grande squadra, ma questa è la Coppa del Mondo. Con Lukaku abbiamo giocato assieme al Chelsea, è un top ...Croazia, le dichiarazioni del commissario tecnico Zlatko Dalic: "Domani sarà una vera e propria battaglia, non facciamoci ingannare" ...Si prospetta dunque un vero scontro diretto tra le due compagini europee, con la vincente tra Belgio e Croazia che si assicurerà così il passaggio del turno. In vista del match, il tecnico croato, ...