Covid | news di oggi Schillaci | per asintomatici dopo 5 giorni rientro in attività

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 30 novembre 2022) "Stiamo lavorando per far sì che glipossanocinquerientrare nelle loro. Su questo, a breve, presenteremo un disegno di legge", ha detto il ministro della Salute. La Cina difende a oltranza la linea della 'tolleranza zero' ale blinda le città con migliaia di agenti,le proteste anti-lockdown che si sono diffuse in tutto il Paese. "Alle persone deve essere concesso di riunirsi e di protestare pacificamente", commenta la Casa Bianca