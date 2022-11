Agenzia ANSA

...esempio prorogato l'obbligo dellein Rsa e ospedali, per proteggere anziani e fragili. Il ministro Schillaci ha annunciato una campagna per incentivare le vaccinazioni , sia per il...... rivolgendosi agli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, li ha spronati universitari a indossare la protezione dal, quando ci sono momenti di assembramento. 30 novembre 2022 Covid, 'Mascherine per salvare il Natale' - Sanità Firenze: Sono 2.126 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 347 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.779 con test rapido. Il numero dei cont ...L'isolamento degli asintomatici passerà a 5 giorni anche senza un tampone negativo. Schillaci punta anche a incentivare i medici ...