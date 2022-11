(Di mercoledì 30 novembre 2022) Si tratta della seconda settimana di crescita a due cifre: già nel report del 23 novembre era stato registrato un rialzo del 24%. In particolare aumentano del 20% i pazienti nei repartiordinari mentre le terapie intensive registrano un aumento più ridotto pari al 9%. Il ministro Schillaci sul tema dell'isolamento più breve per i positivi asintomatici: "è chiaro che chi esce dall'isolamento senza la prova diagnostica dovrà avere senso di responsabilità"

Sky Tg24

Si tratta della seconda settimana di crescita a due cifre: già nel report del 23 novembre era stato registrato un rialzo del 24%. In particolare aumentano del 20% i pazienti nei repartiordinari mentre le terapie intensive registrano un aumento più ridotto pari al 9%. Il ministro Schillaci sul tema dell'isolamento più breve per i positivi asintomatici: 'è chiaro che chi esce ...Le malattie cardiovascolari sono i veri big killer dei paesi industrializzati. CostituIscono la prima causa di morte a livello globale e in Italia, specie dopo l'emergenza, la situazione è tutt'altro che incoraggiante. 'Abbiamo ogni anno circa 700 nuovi casi ogni 100 mila abitanti di malattie cardiovascolari, che significa grossolanamente circa 400 - 420 mila ... Covid, le notizie di oggi. Fiaso: "Nuovo balzo dei ricoveri, +19,5% in 7 giorni". LIVE Fiaso: nuovo balzo dei ricoveri Covid, +19% nell’ultima settimana. Sale la percentuale dei non vaccinati negli ospedali. Migliore sulle vaccinazioni: “In ...Cosi la città va a rotoli nonostante il fiume di denaro giunto da Roma nel periodo post Covid per il rilancio delle economie locali. Ora immaginiamo di avere il tempo di contare quanti giorni ancora ...