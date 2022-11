Covid | le notizie di oggi Fiaso | Nuovo balzo dei ricoveri | +19 | 5% in 7 giorni LIVE

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Si tratta della seconda settimana di crescita a due cifre: già nel report del 23 novembre era stato registrato un rialzo del 24%. In particolare aumentano del 20% i pazienti nei repartiordinari mentre le terapie intensive registrano un aumento più ridotto pari al 9%. Il ministro Schillaci sul tema dell'isolamento più breve per i positivi asintomatici: "è chiaro che chi esce dall'isolamento senza la prova diagnostica dovrà avere senso di responsabilità"

... infine Michele Gregorini, (bresciano poco più che 30enne ha ideato un test per l'autodiagnosi del), ha fondato con due colleghi del Politecnico una società che presto andrà sul mercato e che ...Lesulla campagna di vaccinazione accelerata in Cina sono state interpretate dal mercato come un possibile segnale di allentamento della politica zeroda parte di Pechino. "Questa ...(bresciano poco più che 30enne ha ideato un test per l'autodiagnosi del Covid), ha fondato con due colleghi del Politecnico una società che presto andrà sul mercato e che consentirà di effettuare test ...Il presidio sotto Palazzo Lombardia: «I costi sono esplosi ma le rette sono ferme al 2005. Così dovremo dimettere i nostri 250 pazienti, alcuni non hanno famiglia» ...