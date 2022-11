Covid | la Consulta decide sulla legittimità dell’obbligo vaccinale Fuori manifestano alcuni no vax

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) La, introdotto nel 2021 come strumento per arginare la pandemia da. Una sentenza attesa soprattutto dal mondo no vax: infatti, una cinquantina di manifestanti provenienti anche da Marche e Veneto si sono radunati in piazza del Quirinale. Oggi, mercoledì 30 novembre, è prevista la discussione delle parti in un’udienza pubblica, dedicata esclusivamente a questo tema e inusuale anche nei numeri: 11 le ordinanze con cui 5 uffici giudiziari hanno sollevato dubbicostituzionalità di obbligo e sanzioni, una quarantina i difensori di operatori sanitari e professori che hanno rifiutato di vaccinarsi, tre gli avvocati dello Stato – Enrico De Giovanni, Federico Basilica e Beatrice Gaia Fiduccia ...